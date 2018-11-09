محايل 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسقامت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة أمس, بجولة تفتيشية مسائية على عدد من المطاعم و البوفيهات داخل المحافظة والمراكز التابعة لها, سجلت خلالها 17 مخالفة صحية .وأوضح رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري, أن مراقبي صحة البيئة قاموا بجولة تفتيشية مسائية على عدد من المطاعم والبوفيهات تم التأكد من صلاحية الزيوت المستخدمة في إعداد وتجهيز الأطعمة عن طريق الأجهزة الإلكترونية المخصصة لذلك وتم رصد 11 مخالفة صحية وإتلاف أكثر من 15 لترا من الزيوت الغير صالحة وإشعار أصحاب المطاعم المخالفة بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات بحقهم .وأبان أن الجولة شملت المطاعم والبوفيهات بمركز ثلوث المنظر حيث تم أغلاق مطعم ورصدت 6 مخالفات, مؤكدا استمرار الجولات المسائية لرقابة الأطعمة وطرق إعدادها و جودة الأدوات المستخدمة حرصاً على صحة الأغذية التي تقدم للمواطنين و المقيمين .// انتهى //16:31ت م0073