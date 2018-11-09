لندن 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واسنما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الجاري لأفضل معدلات منذ عامين .ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، حقق الاقتصاد نموًا خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر بمعدل 0.6 بالمئة مطابقًا لتوقعات بنك إنجلترا المركزي .وعزا المكتب الأداء الجيد للاقتصاد خلال تلك الفترة لزيادة الإنفاق من قبل المستهلكين خلال فصل الصيف الذي شهد أجواءً حارة لفترات طويلة على غير العادة .// انتهى //16:34ت م0075