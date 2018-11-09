اقتصادي / الاقتصاد البريطاني ينمو خلال الربع الثالث من العام لأفضل معدلات منذ 2016
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
لندن 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واس
نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الجاري لأفضل معدلات منذ عامين .
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، حقق الاقتصاد نموًا خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر بمعدل 0.6 بالمئة مطابقًا لتوقعات بنك إنجلترا المركزي .
وعزا المكتب الأداء الجيد للاقتصاد خلال تلك الفترة لزيادة الإنفاق من قبل المستهلكين خلال فصل الصيف الذي شهد أجواءً حارة لفترات طويلة على غير العادة .
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