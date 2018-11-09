رام الله 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واسدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ارهاب المستوطنين ومليشياتهم المسلحة والمدعومة بشكل علني ومباشر من حكومة الاحتلال واذرعها المختلفة التي كان أحدثها اقتحام عدد من المستوطنين فجر اليوم بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت، وقيامهم بخط شعارات عنصرية معادية على جدران منازل البلدة مثل (الموت للعرب) وإعطاب إطارات عدد من المركبات الفلسطينية .وحذرت في بيان لها اليوم من مغبة انفجار ما يشبه برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته حكومات الاحتلال المتعاقبة على تلال وهضاب الضفة الغربية المحتلة .وأكدت أن ممارسات المستوطنين الاستفزازية تتم بتمويل ورعاية حكومة الاحتلال وأن ما تسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل توفر الغطاء والحماية لإرهاب المستوطنين المنتشر في الضفة الغربية المحتلة .وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على السلام ومبادئ حقوق الإنسان سرعة التحرك للجم إرهاب المستوطنين والضغط على اليمين الحاكم في إسرائيل لإجباره على الانصياع للشرعية الدولية وقراراتها وفي المقدمة منها القرار رقم (2334) .// انتهى //16:56ت م0086