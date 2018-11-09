لندن 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واسأعربت الحكومة البريطانية اليوم عن وقوفها مع أستراليا في مواجهة خطر الإرهاب .ونقل وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم تعازيه لأسر ضحايا ومصابي حادثة مدينة ملبورن التي قالت الشرطة إنها تتعامل معها تحت شبهة الإرهاب .وأكد في بيان بهذا الخصوص أن المملكة المتحدة تقف جنب إلى جنب مع حلفائها الأستراليين في محاربة شر الإرهاب أينما وجد .// انتهى //16:56ت م0087