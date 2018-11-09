عام / بريطانيا تعرب عن وقوفها مع أستراليا في مواجهة الإرهاب
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
لندن 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واس
أعربت الحكومة البريطانية اليوم عن وقوفها مع أستراليا في مواجهة خطر الإرهاب .
ونقل وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم تعازيه لأسر ضحايا ومصابي حادثة مدينة ملبورن التي قالت الشرطة إنها تتعامل معها تحت شبهة الإرهاب .
وأكد في بيان بهذا الخصوص أن المملكة المتحدة تقف جنب إلى جنب مع حلفائها الأستراليين في محاربة شر الإرهاب أينما وجد .
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