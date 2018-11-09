تبوك 01 ربيع أول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسدشن معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي أمس, الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة تبوك، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات، وعدد من المسؤولين في المنطقة ومنسوبي الجامعة, وذلك بمقر الجامعة في تبوك .وأوضح معاليه في كلمه له خلال حفل التدشين, أن الجمعية ستقدم خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية لمنسوبي الجامعة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات منسوبيها والمساهمة في توفير الخدمات الضرورية والخدمية لهم، مفيداً أن الجمعية تسعى إلى أن تكون رائدة من خلال تطبيق أعلى معايير الكفاءة والجودة أسوة بالجمعيات المتميزة محلياً وعالمياً، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة في توفير خدمات استثمارية تعاونية ذات جودة عالية لتواكب لتوجهات المملكة في رؤية 2030 الهادفة إلى تحقيق مجتمع اقتصادي مزدهر وحيوي.وأشار الدكتور الذيابي إلى أن الجمعية تهدف إلى تشجيع العمل التعاوني والرؤية الاستثمارية بما يدعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لمنسوبي الجامعة بشكل خاص والمجتمع المحلي في منطقة تبوك بشكل عام.من جانبه أكد رئيس اللجنة المؤقتة للجمعية التعاونية الدكتور فهد بن معيقل العلي, أن الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض في المملكة، تعد نقلة نوعية من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وتحمي المشاركين والمساهمين في المؤسسة الواحدة وتنمي أموالهم وتكون عوناً لهم في أعمالهم الخدمية والاستهلاكية التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن الجمعية تلقت الدعم الكبير من معالي مدير الجامعة، وتوجت بموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وبمساهمة وجهود منسوبي جامعة تبوك.// انتهى //16:59ت م0088