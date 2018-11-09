قلعة المضيق- حماة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, دعمه لقطاع الثروة الحيوانية للأسر السورية الأشد احتياجا من المقيمين والنازحين ذوو الخبرة السابقة في تربية المواشي إذ يعد إلى جانب القطاع الزراعي من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي وسبل العيش لمعظم الأسر.وقدم فريق المركز 290 نعجة حلوب لـ 145 أسرة مستفيدة في قريتي الحويز والحرية في قلعة المضيق بمحافة حماة بمعدل نعجتين لكل أسرة، مع توفير الأعلاف بأنواعها مجانًا لمدة شهرين متتاليين، وتوفير الرعاية البيطرية واللقاحات لمدة 6 شهور، إضافة إلى رفع المستوى الفني للمستفيدين والمتعلق بالرعاية السليمة للمواشي من خلال تنفيذ تدريبات تقنية من قبل مختصين بالثروة الحيوانية، وسبق عملية التسليم قيام الفريق الفني بتلقيح النعاج بالانثروتوكسيميا المضاد لحدوث التسممات الغذائية التي من الممكن ان تحدث عند تغير نوع العلف الذي تتغذى عليه النعاج.ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة ذلك انطلاقًا من الثوابت الإنسانية والقيم السامية التي تأسس عليها ودوره الرائد في رفع المعاناة عن الشعوب وخاصة الشعب السوري ليعيش حياة كريمة، واستشعارًا منه بضرورة إنعاش القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي.// انتهى //17:05ت م0090