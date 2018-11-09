لندن 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واسأكد متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية اليوم أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق يؤدي لازدواجية التعرفة الجمركية داخل المملكة المتحدة .وجدد المتحدث، التزام رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بعدم القبول بأي اتفاق يؤدي إلى إنشاء حدود برية بين إقليم ايرلندا الشمالية التابع للتاج البريطاني وجارته الجمهورية الأيرلندية العضو في الاتحاد الأوروبي .جاء ذلك ردًا على اتهام الحزب الاتحاد الديمقراطي – الداعم الرئيس لحكومة حزب المحافظين- لندن بمحاول التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ربما يؤدي إلى استمرار عضوية الإقليم ضمن الاتحاد الجمركي لدول المجموعة عقب البريكزيت خلافًا لباقي مقاطعات المملكة المتحدة .يُذكر أن اتفاق "الخطة الاحتياطية" المعني يهدف إلى وضع إطار طارئ يهدف إلى إبقاء الحدود المفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا حتى يتم تسوية العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي .// انتهى //17:07ت م0091