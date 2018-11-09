بيروت 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واسضبطت القوات البحرية ومخابرات الجيش اللبناني مركبًا على متنه 42 مهاجرًا غير شرعي قبالة شاطىء القلمون باتجاه مدينة طرابلس شمالي لبنان؛ وذلك قبل توجهه إلى قبرص .وذكرت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني -في بيان لها اليوم- أن معلومات كانت قد توافرات لدى مخابرات الجيش عن إبحار المركب باتجاه قبرص بطريقة غير شرعية، وأنه كان يحمل على متنه أشخاصًا من سوريا وبنجلاديش، مضيفة أن قوة مشتركة من البحرية والمخابرات أوقفت المركب قبل وصوله إلى وجهته، وعملت على سحبه إلى الشاطىء، وإحالة من كانوا على متنه إلى القضاء المختص .// انتهى //17:48ت م0095