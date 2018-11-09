تبوك 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسشاركت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك أمس, بالمعرض الذي نظمته أدارة التعليم بتبوك, بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2018 م بشعار "الجودة داعمة وبفخر", وذلك في بارك مول بتبوك.واشتملت مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك, جناح تعريفي يتم من خلاله تعريف زوار المعرض بالتطبيقات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني مثل تطبيق فزعة وتطبيق سلامتي وخدمة تطوع وخدمة قريب ونظام سلامة.يذكر أن المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام, يهدف إلى تسليط الضوء على الجودة ويبرز ممارساتها، ويرفع من مستوى الوعي من خلال نشر ثقافة الجودة في المجتمع المحلي، وكذلك تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين وإبراز أفضل ممارسات الجودة في الإدارات الحكومية والهيئات والجمعيات بتبوك.// انتهى //17:48ت م0097