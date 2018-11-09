السيح 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس‏أطلقت جمعية البر الخيرية بمدينة السيح في محافظة الخرج المرحلة الثانية من مشروع " اكتفاء " الذي يعنى بتطوير مهارات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وفروعها .‏ويشتمل المشروع الذي يهدف إلى تمكين الأسر المستفيدة من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء والاعتماد على الذات بدلاً من الاعتماد على المساعدات والمعونات, عقد العديد من الدورات التدريبية التأهيلية في عدة مجالات، منها دورات تعنى بتطوير مهارات المتدربات ليصبحن قادرات على صناعة الحلويات، بجانب دورات في التوجيه والإرشاد المهني والنفسي وبرامج التدريب التعاوني المنتهي بالتوظيف.// انتهى //17:55ت م0098