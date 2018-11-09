نجران 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واستواصل الكلية التقنية بنجران, استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1439 / 1440 هـ، ويستمر حتى السابع من شهر ربيع الأول الجاري، وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبد الله آل عتيق، أن برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي المتاح حالياً في تخصصي البرمجيات والإدارة المكتبية، مشيراً إلى أن من ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصص، داعياً المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني.// انتهى //18:01ت م0100