الرباط 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واسدعا المشاركون في أعمال الدورة الثانية لمنتدى المدن الصينية-العربية إلى ضرورة اعتماد معايير مرجعية للانتقال نحو مدن عربية مستدامة وأقطاب اقتصادية ذات جاذبية للاستثمارات ومنتجة لفرص الشغل .وأكد المشاركون في المنتدى الذي اختتمت أعماله اليوم بمدينة مراكش، أهمية تطوير الخبرة والمهارات في المدن الذكية وتعزيز بناها التحتية في التدبير الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة .وطالبوا بضرورة معالجة القضايا الناشئة المتعلقة بالخصوص بالبيئة وإدارة الطاقة والتعليم والتراث، وتحسين قدرات المدن بغرض مواجهة آثار التغيرات المناخية ونهج ممارسات تدبيرية ناجعة للطاقة .ومن جانب اخر شدد المشاركون على أهمية تقوية العلاقات الصينية- العربية، والتفكير في إحداث شبكة للمدن التاريخية الصينية العربية، ودعوا إلى البحث عن أفضل السبل لجلب المزيد من الاستثمارات الصينية نحو المدن العربية .وقد ناقش هذا المنتدى، الذي استمر يومين موضوعات من أهمها "المدن الذكية" و"المحافظة على التراث" و "الإسكان" و"التسويق الترابي" و"دور البنى التحتية في تنمية المدن" .// انتهى //18:14ت م0101