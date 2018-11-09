عام / منتدى المدن الصينية العربية يدعو الى اعتماد معايير مرجعية للانتقال نحو مدن عربية مستدامة وأقطاب اقتصادية جاذبة للاستثمارات
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
الرباط 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واس
دعا المشاركون في أعمال الدورة الثانية لمنتدى المدن الصينية-العربية إلى ضرورة اعتماد معايير مرجعية للانتقال نحو مدن عربية مستدامة وأقطاب اقتصادية ذات جاذبية للاستثمارات ومنتجة لفرص الشغل .
وأكد المشاركون في المنتدى الذي اختتمت أعماله اليوم بمدينة مراكش، أهمية تطوير الخبرة والمهارات في المدن الذكية وتعزيز بناها التحتية في التدبير الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة .
وطالبوا بضرورة معالجة القضايا الناشئة المتعلقة بالخصوص بالبيئة وإدارة الطاقة والتعليم والتراث، وتحسين قدرات المدن بغرض مواجهة آثار التغيرات المناخية ونهج ممارسات تدبيرية ناجعة للطاقة .
ومن جانب اخر شدد المشاركون على أهمية تقوية العلاقات الصينية- العربية، والتفكير في إحداث شبكة للمدن التاريخية الصينية العربية، ودعوا إلى البحث عن أفضل السبل لجلب المزيد من الاستثمارات الصينية نحو المدن العربية .
وقد ناقش هذا المنتدى، الذي استمر يومين موضوعات من أهمها "المدن الذكية" و"المحافظة على التراث" و "الإسكان" و"التسويق الترابي" و"دور البنى التحتية في تنمية المدن" .
// انتهى //
18:14ت م
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