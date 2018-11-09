جيزان 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسنظم نادي جازان الأدبي مساء أمس، ندوة بعنوان "توحيد ووحدة"، شارك فيها الدكتور علي بن حسين الصميلي، والدكتور أحمد بن يحيى آل فايع، وأدارها الحسن آل خيرات، وذلك بقاعة فندق هوليدي جازان.وبين رئيس نادي جازان الأدبي حسن بن أحمد الصلهبي، أن الندوة جاءت ضمن البرنامج الثقافي "تحت أمرك يا وطن" الذي ينظمه النادي بهدف توثيق الدور الرائد للمملكة في قيادة العالم الإسلامي ودعم قضاياه، والتأكيد على مسؤولية المؤسسات الثقافية في تعزيز قيم الولاء والانتماء والذود عن الوطن، والتأكيد على دور المواطن في التصدي للحملات الإعلامية الموجهة إلى الوطن وإبراز دور المؤسسات الإعلامية في توضيح الحقائق، وكشف الإشاعات المغرضة والأخبار المغلوطة وتوضيح الدور المنوط بالإعلام الجديد في مواجهة التضليل الإعلامي والحملات العدائية الشرسة .وأشار إلى أن برنامج "تحت أمرك يا وطن" يشمل كذلك عددا من الفعاليات من ندوات ومحاضرات .// انتهى //19:14ت م0105