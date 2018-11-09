عام / مقتل 13 مدنيًا و 6 إرهابيين في انفجارات سيارات بمقديشو
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
مقديشو 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واس
قتل 13 مدنيًا وستة إرهابيين إثر انفجار ثلاث سيارات مفخخة قرب تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو تصاعدت على إثرها أعمدة من الدخان .
وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين عندما فجر عناصر إرهابيون سيارتين ملغومتين أمام فندق وبالقرب من مديرية التحقيق الجنائي التابعة للشرطة تبعهما إطلاق نار ، ثم سمع دوي انفجار ثالث في المنطقة نفسها لم تعرف طبيعته بعد ، حسبما قالت الشرطة الصومالية .
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19:37ت م
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