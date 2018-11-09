مقديشو 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واسقتل 13 مدنيًا وستة إرهابيين إثر انفجار ثلاث سيارات مفخخة قرب تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو تصاعدت على إثرها أعمدة من الدخان .وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين عندما فجر عناصر إرهابيون سيارتين ملغومتين أمام فندق وبالقرب من مديرية التحقيق الجنائي التابعة للشرطة تبعهما إطلاق نار ، ثم سمع دوي انفجار ثالث في المنطقة نفسها لم تعرف طبيعته بعد ، حسبما قالت الشرطة الصومالية .// انتهى //19:37ت م0108