الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم , الجولة الرابعة من دوري البراعم الممتاز تحت 13 عامًا بإقامة 3 مباريات جمعت الهلال والأهلي، والنصر مع الفتح، والاتحاد مع الشباب.وحقق الهلال فوزًا على ضيفه الأهلي بهدف نظيف ليرتقي لصدارة الجدول بـ 10 نقاط, فيما توقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز الثالث.وعاد الفتح من ملعب مضيفه النصر بالفوز بنتيجة 5 - 0، ليرفع الفتح رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثاني, فيما توقف رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز الخامس.وحقق الاتحاد الفوز على ضيفه الشباب بنتيجة 5 - 0 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما بقي الشباب بلا رصيد في المركز الثامن.وتختتم مباريات الجولة غدًا, بلقاء واحد يجمع الاتفاق "السادس" بـ 3 نقاط والقادسية "السابع" بلا رصيد على ملعب الاتفاق في الدمام .// انتهى //19:39ت م0109