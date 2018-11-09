رياضي / دوري البراعم لكرة القدم : فوز الهلال والفتح والاتحاد على الأهلي والنصر والشباب
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
انطلقت اليوم , الجولة الرابعة من دوري البراعم الممتاز تحت 13 عامًا بإقامة 3 مباريات جمعت الهلال والأهلي، والنصر مع الفتح، والاتحاد مع الشباب.
وحقق الهلال فوزًا على ضيفه الأهلي بهدف نظيف ليرتقي لصدارة الجدول بـ 10 نقاط, فيما توقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز الثالث.
وعاد الفتح من ملعب مضيفه النصر بالفوز بنتيجة 5 - 0، ليرفع الفتح رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثاني, فيما توقف رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز الخامس.
وحقق الاتحاد الفوز على ضيفه الشباب بنتيجة 5 - 0 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما بقي الشباب بلا رصيد في المركز الثامن.
وتختتم مباريات الجولة غدًا, بلقاء واحد يجمع الاتفاق "السادس" بـ 3 نقاط والقادسية "السابع" بلا رصيد على ملعب الاتفاق في الدمام .
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19:39ت م
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