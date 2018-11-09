جنيف 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأعلن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اعتماد تقرير المملكة العربية السعودية الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل وذلك بعد مناقشته الاثنين الماضي.ويأتي هذا الإعلان في جلسة عقدت اليوم، لاعتماد الفريق العامل المعني بالاستعراض الشامل التقرير والمتضمن التوصيات التي قدمت للمملكة.وبعد اعتماد التقرير، ألقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة الدكتور بندر بن محمد العيبان، بيانًا شكر فيه رئيس مجلس حقوق الإنسان على ما يبذله من جهد وإدارة حكيمة لإنجاح أعمال المجلس، فيما قدم شكره للمجموعة الثلاثية (Troika)، والمكونة من (الصين، وتونس، وبلجيكا)، وسكرتارية الاستعراض الدوري الشامل، على ما بذلوه من جهد كبير لتيسير عملية الاستعراض الخاص بالمملكة.وأكد الدكتور العيبان استمرار حرص المملكة العربية السعودية على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته وإجراءاته وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل التي ينظر لها باهتمام بالغ كونها تسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان في العالم في إطار عمل بناء يرتكز على المساواة والتعاون وتفهم التنوع الثقافي للدول والمجتمعات الذي يثري مداولات هذا المجلس.وأعلن معاليه أن المملكة العربية السعودية تلقت 258 توصية في موضوعات حقوق الإنسان المختلفة، مؤكدًا أنها تنظر إلى هذه التوصيات بإيجابية، واهتمام بالغ، وستحظى بالدراسة في المملكة، في إطار لجان وفرق عمل متخصصة تضم الجهات الحكومية وغير الحكومية، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.وأشار العيبان إلى أن التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، والمتضمنة إجراء تحقيق نزيه وشفاف تجاه قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، تتماشى مع ما وجه به خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بإجراء تحقيق شاملٍ وشفافٍ ومحاسبة كل من تورط في هذا الأمر، ومراجعة الإجراءات والهيكلة لمنع حدوث مثل هذا الحدث المؤسف والمؤلم في المستقبل، إضافة إلى التحقيقات الجارية في المملكة حول هذا الموضوع.// انتهى //19:48ت م0111