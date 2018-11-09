الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسانطلقت مساء اليوم, منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم وذلك بـ(10) لقاءات لحساب المجموعتين الأولى والثانية.فعلى ملعب نادي ضمك في خميس مشيط وضمن المجموعة الأولى، حقق الجندل فوزاً على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف دون ردّ ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط, فيما بقي الأخدود عند رصيده الحالي بلا نقاط.وكسب التقدم ضيفه الساحل بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب نادي النجمة في عنيزة، ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط فيما توقف رصيد الساحل عند 9 نقاط.وحقق المزاحمية الفوز على الدرعية بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب إعداد القادة في الرياض، ليرتفع رصيد المزاحمية إلى 6 نقاط في حين ظلّ الدرعية عند رصيده الحالي 3 نقاط.وفرض التعادل السلبي نتيجة مواجهة الغزوة والرياض التي أقيمت على ملعب نادي المجد في ينبع، ليرتفع رصيد الغزوة إلى نقطة واحدة بينما ارتفع رصيد الرياض إلى 6 نقاط.وتغلب الحجاز على ضيفه الصقور بهدفين مقابل هدف على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ليرتفع رصيد الحجاز إلى 6 نقاط بينما تجمد رصيد الصقور عند 5 نقاط.وضمن المجموعة الثانية، واصل الثقبة صدارته برصيد 12 نقطة بفوزه في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر بنتيجة 4 - 2 على الدرع الذي عند 3 نقاط.وعلى ملعب نادي العروبة في الجوف، تعادل الوطني والحائط 1-1 ، ليرتفع رصيد الوطني إلى 6 نقاط والحائط إلى 4 نقاط. وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن مساعد الرياضية في عرعر، تجاوز عرعر ضيفه العربي بهدف وحيد ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط فيما ظلّ العربي عند 3 نقاط.وفاز عفيف على ضيفه الشرق بهدفين دون ردّ على ملعب نادي الدرع في الدوادمي ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد الشرق عند 7 نقاط.وعلى ملعب نادي البكيرية في البكيرية، حقق الجبيل فوزاً على نظيره الخلود بهدف وحيد رفع به رصيد إلى 6 نقاط في المقابل بقي الخلود عند نقطته الوحيدة.وتختتم غدًا لقاءات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم عبر مواجهتين لحساب المجموعتين الأولى والثانية، حيث يستضيف البكيرية نظيره السد على ملعبه في البكيرية لحساب المجموعة الأولى، إذا يتصدر البكيرية المجموعة برصيد 9 نقاط فيما يأتي السد ثامناً برصيد 3 نقاط.وضمن المجموعة الثانية، يستقبل حطين "الثالث "برصيد 7 نقاط نظيره وج "الخامس" "برصيد 4 نقاط على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان// انتهى //19:50ت م0112