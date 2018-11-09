الباحة 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 9 نوفمبر 2018 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، واجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والعقيق والحجره والمراكز التابعة لها،كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة شملت محافظة القرى والمندق والمخواة وقلوه والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهات المنطقة .ونتج عن أمطار الخير والبركة, فيضان سد وادي مشنية في المندق ، وسد وادي عليب في محافظة الحجرة ، فيما قارب سد وادي الاحسبه في المخواه على المفيض وما زالت السيول مستمرة في وادي الأحسبة بالمخواة، كما سالت على أثرها عدد من الاودية والشعاب وارتوت الارض .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.وقام مدني الباحة بإغلاق جميع العقاب الرابطة بين الباحة والقطاع التهامي احترازياً ، ما عدا عقبة الباحة والأبناء .// انتهى //19:50ت م0113