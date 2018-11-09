جدة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف محافظة نينوى، شمال العراق، يوم أمس و أسفر عن سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.وقدم معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تعازيه لأسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإرهابي الآثم، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، سائلاً المولى عز وجل أن يجنب العراق كل مكروه.// انتهى //20:42ت م0115