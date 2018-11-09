الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واساستأنفت اليوم مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمباراة واحدة جمعت بين الأهلي وضيفه القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، وانتهت بفوز القادسية بهدفين دون رد .وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وحصل فريق القادسية على المبادرة بهدف حمل توقيع هارون كمارا في الدقيقة 69 ، ثم أضاف كمارا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 78 لينهي المباراة بفوز القادسية .وارتفع رصيد فريق القادسية لـ 7 نقاط ليرتقى للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 19 نقطة متراجعًا إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن النصر الثاني بجدول ترتيب المسابقة.وكانت الجولة انطلقت أمس الخميس، بإقامة 3 مباريات وجمعيها انتهت بالتعادل ، الباطن والفتح 2-2 ، والفيصلي الشباب 0-0 ، وأحد أمام الحزم 3-3 ، ، ليكون رصيد الفتح 10 نقاط في المركز التاسع، فيما رفع الباطن رصيده لـ 8 نقاط في المركز الثاني عشر ، ورصيد أحد 6 نقاط في المركز الخامس عشر، والحزم 9 نقاط في المركز العاشر ، كذلك رصيد الفيصلي 11 نقطة في المركز الثامن، والشباب 16 نقطة في المركز الرابع.يذكر أن لجنة المسابقات اتخذت قرارا بتأجيل مباراة الرائد والتعاون إلى وقت لاحق بسبب وجود أعمال صيانة في أرضية ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" ببريدة.// انتهى //20:52ت م0116