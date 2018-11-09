الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسخسر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة أمام الجزائر 90/85 في ثاني مواجهاته بالبطولة العربية لكرة السلة في اللقاء الذي أقيم اليوم على صالة استاد القاهرة.وفرط المنتخب في نتيجة اللقاء بسبب الاستعجال خاصة في الفترة الرابعة الذي نجح خلالها المنتخب الجزائري في التصوبيات الثلاثية ، وافتقد المنتخب الوطني إلى نجمه وصانع ألعابه مرزوق المولد الذي فضل المدرب علي السنحاني إراحته نتيجة ارتفاع درجة حرارته.وسيواجه الأخضر منتخب الإمارات غدا وفي حالة فوزه سيتأهل إلى الدور الثاني.// انتهى //21:02ت م0118