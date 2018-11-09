اقتصادي / الأسهم الأوروبية تنهي اليوم على تباين
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
لندن 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تباين.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.25% ليصل إلى3229.49 نقطة.
وحقق مؤشر "أي بي أي إكس 35" الأسباني تراجعاً بمقدار 42.20 نقطة ليصل الي 9134.80 نقطة.
فيما سجل مؤشرا "داكس" الألماني و"آي أي اكس" الهولندي مكاسب طفيفة بمقدار 1.84 نقطة و 1.07 نقطة على الترتيب.
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21:14ت م
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