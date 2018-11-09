اقتصادي / الأسهم الأوروبية تنهي اليوم على تباين

الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
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لندن 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تباين. ‬
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة ‪ 0.25‬% ليصل إلى3229.49‪ ‬ نقطة‪.‬
وحقق مؤشر "أي بي أي إكس 35" الأسباني تراجعاً بمقدار 42.20 نقطة ليصل الي 9134.80 نقطة.
فيما سجل مؤشرا "داكس" الألماني و"آي أي اكس" الهولندي مكاسب طفيفة بمقدار 1.84 نقطة و 1.07 نقطة على الترتيب.
// انتهى //
21:14ت م
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