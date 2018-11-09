الدمام 01 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسينظم البرنامج الثقافي التابع لجمعية الثقافة والفنون بالدمام غداً ، ملتقى المنتديات الثقافية في المنطقة الشرقية ، الذي يقدم لأول مرة في جمع المنتديات والملتقيات الثقافية في مكان واحد واحتضان المبدعين والمثقفين واحتواء برامجهم والاستفادة من أنشطتهم الثقافية وتبادل خبراتهم ونشر الجديد في تجاربهم وبحوثهم في كل المجالات الفكرية والفنية ، وذلك بمقر البرنامج بالجمعية .ويسلط الملتقى الضوء على المنتديات الثقافية والفنية التي يقيمها مثقفو المنطقة الشرقية، والتحوّل بها إلى الجمهور المتلقي والشغوف بالثقافة واحتوائها تنظيميا لتخرج من إطارها الخاص إلى العام الذي من شأنه النهوض بالوعي والفكر والفهم والمشاركة والحضور.// انتهى //21:15ت م0122