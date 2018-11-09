الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسيبحث فريق الاتحاد عن فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عندما يحل ضيفا على الفيحاء غدا على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة التاسعة من المسابقة .ويحتل فريق الاتحاد المركز الأخير برصيد نقطتين ، من تعادلين و 6 خسائر ، فيما يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط من تعادلين وفوز واحد و5 خسائر ، وكان الفيحاء قد تغلب في الجولة الماضية على القتح 2-1 ، فيما خسر الاتحاد من الرائد بذات النتيجة .// انتهى //21:16ت م0123