الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسحقق المنتخب اليمني الميداليات الذهبية لفئتي الفردي والزوجي للبطولة الآسيوية الثالثة للتنس التي أقيمت على ملاعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة اليوم بحضور رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي ، ونائبه خالد السعد ، حيث تم تكريم الفائزين وحكام البطولة والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة في البطولة .وحصل اللاعب نورس حسين على اللقب في فئة الفردي بعد تغلبه على اللاعب الأردني زايد مشني بمجموعتين مقابل لاشئ (1-6 ، 1-6)، وكانت المباراة بقيادة الحكم يحيى معافا، فيما حقق الثنائي اليمني نورس حسين وعبدالرحمن سعيد الميدالية الذهبية في فئة الزوجي بعد تغلبهما على الثنائي السعودي محمد سعد الدين والأردني زايد مشني بمجموعتين مقابل لاشئ ( 3-6 ، 5-7).// انتهى //21:42ت م0124