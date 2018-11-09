عمّان 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسلقي 4 شخاص مصرعهم إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق مختلفة جنوبي الأردن.وأعلن الدفاع المدني الأردني اليوم، عن 3 وفيات جراء مداهمة السيول لمركبات على الطريق الصحراوي جنوبي الأردن، فيما توفيت طفلة نتيجة سيول داهمت مركبة كانت تتواجد فيها برفقه أسرتها ، في وقت يواصل الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين.وقالت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن الهطول المطري الكثيف في منطقة الطريق الصحراوي أدى إلى إغلاق الطريق بالاتجاهين بعد أن غمرت المياه المنطقة، مما إدى إلى وفاة 3 مواطنين (سيدتان وطفلة) وتوقف عدد كبير من السيارات في المنطقة بعد تعطل حركة السير هناك.وقالت في بيان صحفي، إن طائرة استطلاع جوي تتواجد في المنطقة لغايات تمشيطها للوقوف على الحالة.وأضافت أنه تم تأمين 60 شخصًا إلى مناطق آمنه من المنطقه، ونقل 9 اشخاص إلى مستشفى النديم في محافظة مادبا جنوبي الأردن ، وقد يكون هناك وفيات.وأشارت إلى إخلاء 3762 سائحًا أجنبياً كانوا متواجدين في منطقة منطقة البترا الأثرية جنوبي الأردن.// انتهى //21:48ت م0125