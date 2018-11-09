عام / إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية والمئات بالاختناق شرق قطاع غزة
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
غزة 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
أصيب اليوم عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية والمئات بالاختناق بالغاز شرق قطاع غزة.
وذكرت مصادر طبية في غزة أن 37 فلسطينيًا أصيبوا برصاص الاحتلال الحي بينهم 6 أطفال و 9 فتيات ومسعفة متطوعة، والمئات بالاختناق بالغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الفلسطينيين المشاركين في مسيرات شعبية سلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.
// انتهى //
21:51ت م
0127