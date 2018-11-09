غزة 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأصيب اليوم عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية والمئات بالاختناق بالغاز شرق قطاع غزة.وذكرت مصادر طبية في غزة أن 37 فلسطينيًا أصيبوا برصاص الاحتلال الحي بينهم 6 أطفال و 9 فتيات ومسعفة متطوعة، والمئات بالاختناق بالغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الفلسطينيين المشاركين في مسيرات شعبية سلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.// انتهى //21:51ت م0127