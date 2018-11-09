عمّان 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واستغلب فريق الجزيرة على مضيفه الصريح بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الحسن الدولي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.ورفع الجزيرة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الصريح عند 6 نقاط في المركز العاشر.وفي المباراة الثانية ، فاز السلط على ضيفه ذات راس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد السلط ، ليرفع شباب السلط رصيده بهذا الفوز إلى 17 نقطة في المركز الثالث ، فيما تجمد رصيد ذات رأس عند 4 نقاط في المركز الأخير على سلم الترتيب.//انتهى//21:55ت م0128