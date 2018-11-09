بروكسل 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسقال بيان صادر في بروكسل اليوم إن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية فيديريكا موغيريني ستشارك باسم الاتحاد الأوربي في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه الحكومة الإيطالية في باليرمو في 12-13 نوفمبر.وقال البيان إن المؤتمر يهدف إلى إظهار دعم المجتمع الدولي الكامل لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن ليبيا وجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة للتغلب على الجمود السياسي في انتقال ليبيا نحو دولة مستقرة وآمنة ومزدهرة.وأضاف أن المؤتمر يبحث آفاق التسوية السياسية والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات أمنية قابلة للحياة .// انتهى //21:55ت م0129