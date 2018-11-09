كفر قدوم 1 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأصيب اليوم عشرات الفلسطينيين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.وأفادت مصادر في كفر قدوم، أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرة .// انتهى //21:55ت م0130