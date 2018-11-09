الجزائر 01 ربيع الاول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسسلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمدينة تمنراست جنوب الجزائر وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة .وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن عناصرها بمحافظة تمنراست أوقفت أربعة مهربين وصادرت منهم مولدين كهربائيين ومطرقتي ضغط , لافتا النظر إلى أن حرس السواحل بمدينتي عين تيموشنت والقالة ، أحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 57 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع كانوا يستعدون للتوجه إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .// انتهى //21:58ت م0131