عام / إرهابي يسلم نفسه وإيقاف مهربين ومهاجرين بالجزائر
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
الجزائر 01 ربيع الاول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمدينة تمنراست جنوب الجزائر وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة .
وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن عناصرها بمحافظة تمنراست أوقفت أربعة مهربين وصادرت منهم مولدين كهربائيين ومطرقتي ضغط , لافتا النظر إلى أن حرس السواحل بمدينتي عين تيموشنت والقالة ، أحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 57 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع كانوا يستعدون للتوجه إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .
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21:58ت م
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