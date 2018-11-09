لندن 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسيستضيف فريق مانشستر سيتي حامل اللقب غريمه مانشستر يونايتد بعد غد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .ويتصدر سيتي الترتيب بفارق نقطتين عن تشلسي وليفربول، والأندية الثلاثة لم تخسر بعد في البريميرليغ"، وبفارق 9 نقاط عن يونايتد .ويبحث ليفربول عن الفوز عندما يستقبل فولهام ، فيما يستقبل تشلسي في لندن ايفرتون ، ويرغب أرسنال بتوسيع سلسلة انتصارته عندما يستقبل ولفرهامبتون ، أما توتنهام فيحل غد السبت على كريستال بالاس .// انتهى //22:05ت م0133