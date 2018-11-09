رياضي/ الدوري الإنجليزي : مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد بعد غد
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
لندن 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
يستضيف فريق مانشستر سيتي حامل اللقب غريمه مانشستر يونايتد بعد غد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
ويتصدر سيتي الترتيب بفارق نقطتين عن تشلسي وليفربول، والأندية الثلاثة لم تخسر بعد في البريميرليغ"، وبفارق 9 نقاط عن يونايتد .
ويبحث ليفربول عن الفوز عندما يستقبل فولهام ، فيما يستقبل تشلسي في لندن ايفرتون ، ويرغب أرسنال بتوسيع سلسلة انتصارته عندما يستقبل ولفرهامبتون ، أما توتنهام فيحل غد السبت على كريستال بالاس .
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