الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واساختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي أمس فعالية المقابلات التجريبية في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية والتي استهدفت بها طالبات وخريجات الجامعة.وهدفت الفعالية الى إتاحة الفرص للطالبات لخوض تجربة المقابلة الشخصية بأسلوب المحاكاة للمقابلة الوظيفية الحقيقية من خلال لقاء ممثلي الموارد البشرية من القطاعات المختلفة في سوق العمل السعودي للتعرف على الأسئلة الشائعة والحصول على فرصة لتحسين أدائها ومعرفة مواطن القوة والضعف لديها، وبالتالي الحد من فرص الإخفاق أثناء المقابلة الفعلية مستقبلاً.وتمت المقابلات التجريبية من خلال لجان شارك فيها نخبة من ممثلي إدارات التوظيف في عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة بواقع ثلاثة أعضاء في كل لجنة وذلك على فترتين صباحية ومسائية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطالبات لخوض هذه التجربة, من خلال مقابلة كل طالبة لمدة عشرين دقيقة وتحصل في نهاية المقابلة على استمارة تقييم موضح فيها آراء الأعضاء ونقاط القوة والضعف لديها لتتمكن لاحقاً من مناقشتها مع المرشدات المهنيات بمركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي.كما تضمن البرنامج العلمي المصاحب للفعالية محاضرة أقيمت على مسرح القاعة الحمراء قدمتها عضوة الهيئة التعليمية بالجامعة وأستاذة التسويق نوف بنت سعود آل الشيخ بعنوان "كيف تسوقين لذاتك" كما شارك المدير التنفيذي لمركز دراسات سوق العمل وأستاذ الإدارة الاستراتيجية المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور رياض بن أحمد الشعيل بمحاضرة عنوانها "ماذا يقول الخبراء ( مؤهلاتك للامتياز أم عدم الاجتياز في المقابلات الوظيفية )". يذكر أن الفعالية شهدت في يومها الأخير حضورًا وإقبالا واسعًا وتم خدمة مايقارب 300 طالبة وخريجة, وتعكس هذه الفعالية اهتمام الجامعة بكل ما يخدم المستقبل المهني لطالباتها وخريجاتها ويدعم تأهيلهن للانخراط في سوق العمل ويصقل خبراتهن بما يتلاءم مع متطلباته المتجددة.//انتهى//22:06ت م0134