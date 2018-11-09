الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسانتهت مباريات اليوم الأول من الجولة السابعة من الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم التي شهدت ست مواجهات جمعت الاتفاق والباطن، والقادسية والنصر، والفتح والاتحاد، وهجر والأهلي، والشباب والخليج، والوحدة والهلال.وتمكن الأهلي من الفوز على هجر بثلاثة أهداف في المباراة التي جرت على ملعب نادي هجر ، ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 19 فيما توقف رصيد هجر عند النقطة 9.وفاز النصر على القادسية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب القادسية ، ليكون رصيد النصر 18 نقطة فيما توقف رصيد القادسية عند نقطتين ، وفاز الاتحاد على الفتح بهدفين دون رد ، ليصبح رصيد الاتحاد 14 نقطة وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 7 نقاط .وتغلب فريق الشباب على الخليج بهدفين دون رد ، ليصبح رصيد أصحاب الأرض 11 نقطة ويتوقف رصيد الخليج عند 5 نقاط ، وتعادل الباطن مع الاتفاق بهدفين لكل منهما ، وارتفع رصيد الباطن إلى النقطة 7 ، وارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 8.وفاز الوحدة على الهلال بهدفين مقابل هدف ، ورفع الوحدة رصيده إلى النقطة 13 وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 13.ومن المقرر أن تُختتم مباريات الجولة غدا السبت بمواجهة واحدة تجمع الجيل والتسامح.// انتهى //22:56ت م0136