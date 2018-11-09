رياضي / الطائي يفوز على الأهلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز للشباب
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
فاز فريق الطائي على الأهلي بهدف دون رد اليوم ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم .
وكان الاتحاد قد تمكن من الفوز على الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت أمس الخميس في افتتاح مباريات الجولة .
ومن المقرر أن تُختتم مباريات الجولة الأولى غدا السبت بخمس مباريات حيث سيحل الأنصار على القادسية في المباراة التي ستكون على ملعب نادي القادسية ، ويواجه فريق التعاون نظيره الشباب ، ويحل النصر ضيفًا على أحد ، ويلعب الوحدة مع الهلال ، فيما سيواجه الرائد نظيره الاتفاق .
يذكر أن فريق الأهلي نجح في حسم لقب بطولة النسخة الماضية من الدوري الممتاز للشباب.
// انتهى //
22:57ت م
0137