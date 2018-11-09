الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسفاز فريق الطائي على الأهلي بهدف دون رد اليوم ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم .وكان الاتحاد قد تمكن من الفوز على الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت أمس الخميس في افتتاح مباريات الجولة .ومن المقرر أن تُختتم مباريات الجولة الأولى غدا السبت بخمس مباريات حيث سيحل الأنصار على القادسية في المباراة التي ستكون على ملعب نادي القادسية ، ويواجه فريق التعاون نظيره الشباب ، ويحل النصر ضيفًا على أحد ، ويلعب الوحدة مع الهلال ، فيما سيواجه الرائد نظيره الاتفاق .يذكر أن فريق الأهلي نجح في حسم لقب بطولة النسخة الماضية من الدوري الممتاز للشباب.// انتهى //22:57ت م0137