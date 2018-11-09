جدة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الانفجارات الإرهابية التي وقعت اليوم في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.وجددت المنظمة تأكيد موقفها الرافض والمندد لجميع أشكال التطرف العنيف والإرهاب.واعتبرمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الانفجارات عملاً إجراميا ًيهدف إلى زعزعة الامن والاستقرار في الصومال، مؤكدًا تضامن المنظمة التام مع الحكومة الصومالية في حربها ضد الإرهاب، ومشددا على ثقته التامة بأن الصومال سوف يتجاوز هذه المرحلة وسيواصل مسيرته في استعادة الاستقرار والازدهار.وتقدم الأمين العام بخالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة الصومالية وشعبها، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.// انتهى //22:57ت م0138