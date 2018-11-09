رياضي / فوز الصواب والوطن والطائي في ختام الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للناشئين
الجمعة 1440/3/1 هـ الموافق 2018/11/09 م واس
الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
اختتمت اليوم مواجهات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للناشئين لكرة القدم التي شهدت ثلاث مباريات جمعت الصواب والتعاون، الرائد والطائي، الوطن والأنصار.
وتمكن الصواب من الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف ، ورفع الصواب رصيده من النقاط إلى النقطة 13، وتوقف رصيد التعاون عند النقطة 14.
وفاز الوطن على الأنصار بهدف دون رد ، ليكون رصيد الوطن 19 نقطة ورصيد الأنصار تجمد عند النقطة 12 ، ونجح الطائي في تحقيق الفوز على الرائد بهدف دون رد ، ليصبح رصيد الطائي 13 نقطة وتوقف رصيد الرائد عند النقطة 7
وكانت مباراة الجولة قد بدأت أمس الخميس بمباراة واحدة حيث فاز الروضة على الشعلة بهدف دون رد.
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22:57ت م
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