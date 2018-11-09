الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم مواجهات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للناشئين لكرة القدم التي شهدت ثلاث مباريات جمعت الصواب والتعاون، الرائد والطائي، الوطن والأنصار.وتمكن الصواب من الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف ، ورفع الصواب رصيده من النقاط إلى النقطة 13، وتوقف رصيد التعاون عند النقطة 14.وفاز الوطن على الأنصار بهدف دون رد ، ليكون رصيد الوطن 19 نقطة ورصيد الأنصار تجمد عند النقطة 12 ، ونجح الطائي في تحقيق الفوز على الرائد بهدف دون رد ، ليصبح رصيد الطائي 13 نقطة وتوقف رصيد الرائد عند النقطة 7وكانت مباراة الجولة قد بدأت أمس الخميس بمباراة واحدة حيث فاز الروضة على الشعلة بهدف دون رد.// انتهى //22:57ت م0139