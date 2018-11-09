غزة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واساستشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة الشعبية السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة رفح.وأفادت مصادر طبيه في مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة ، باستشهاد الشاب رامي وائل اسحاق قحمان (28 عامًا) ، متأثرا بجروحه أصيب بها مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة رفح .// انتهى //23:10ت م0140