الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم منافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، بإقامة خمس مواجهات في مختلف صالات مناطق المملكة.وفي المجموعة الأولى فاز حامل اللقب فريق الاتفاق على الضيف الجديد فريق العلمين بنتيجة 6-4، فيما تغلب العرض على الريان بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين، بينما انتهى لقاء فريقي الجبلين ومصدة بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل منهما.وفِي المجموعة الثانية فاز فريق القادسية على نظيره الثقبة بأربعة اهداف مقابل هدفين، فيما فاز فريق النهضة على مستضيفه فريق الخالدي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.وقررت لجنة المسابقات تأجيل مواجهة فريق الشعيب بفريق رضوى بسبب الحجوزات.// انتهى //23:10ت م0141