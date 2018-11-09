الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسنظم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة اليوم بطولة المملكة للشباب للريشة الطائرة على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض وتستمر يومين .وانضم في هذا الحدث نخبة من اللاعبين من المناطق التالية ( مكة المكرمة ، الباحة ، المنطقة الشرقية ، الرياض ) .وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة البطولات والمشاركات التي ينظمها الاتحاد بهدف نشر اللعبة بين أفراد المجتمع في المملكة وإتاحة الفرصة لممارسة هذه الرياضة ضمن أجواء تنافسية وتفاعلية ، إضافة لدورها الفعال في استقطاب المواهب من الممارسين لضمهم لصفوف المنتخب السعودي للعبة ، وقد تم إدارة وتحكيم مباريات اليوم الأول من البطولة من قبل نخبة من الحكام الوطنيين الذين تم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال برامج الدورات التأهيلية والتدريبية للحكام التي ينظمها الاتحاد بشكل دوري لتحقيق هذا الغرض .// انتهى //23:33ت م0142