عام / أمطار محافظة الليث والمراكز التابعة لها
السبت 1440/3/2 هـ الموافق 2018/11/10 م واس
جدة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واس
هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية على محافظة الليث والمراكز التابعة لها شملت , غميقة, وجدم, والشواق , والوسقة , وسلم الزواهر, وحفار , والغالة , وبني يزيد , والمجيرمة , ويلملم , والسعدية , وسلبه , والمرقبان , والحسينية , وضهياء , وأجزاء متفرقة من الهجر, سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خيروبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
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