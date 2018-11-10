جدة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسهطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية على محافظة الليث والمراكز التابعة لها شملت , غميقة, وجدم, والشواق , والوسقة , وسلم الزواهر, وحفار , والغالة , وبني يزيد , والمجيرمة , ويلملم , والسعدية , وسلبه , والمرقبان , والحسينية , وضهياء , وأجزاء متفرقة من الهجر, سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا خيروبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //00:26ت م0143