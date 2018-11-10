الأمم المتحدة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأدانت الأمم المتحدة، بشدة الهجوم المميت الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، عن ثقته في أن هذا العنف لن يثني الصوماليين عن سعيهم لتحقيق مستقبل سلمي ومزدهر، مؤكدًا دعم وتضامن الأمم المتحدة، مع الشعب الصومالي والحكومة الاتحادية في هذا المسعى.وفي بيان منفصل، أدانت بعثة الأمم المتحدة في الصومال، العمل الإرهابي، وقالت: إن هذه الأعمال الإرهابية البغيضة لن تقوض بأي شكل إصرار الشعب الصومالي على مواصلة بناء الدولة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والأمني .// انتهى //00:54ت م0144