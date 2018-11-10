الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسحقق الفريق الأول بنادي أبها بطولة المنطقة الغربية المفتوحة للتايكوندو بعد أن حاز على (56) نقطة في المنافسات التي اختتمت اليوم على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة بمشاركة (140) لاعباً يمثلون (20) نادياً.وحل وصيفاً نادي الوحدة بـ (46) نقطة وجاءت مدرسة جدة ثالثاً بـ (23) نقطة .وفي منافسات فئة الشباب انتزع نادي جدة اللقب بـ (35) نقطة وهي ذات النقاط التي حصدها الوصيف نادي أبها وبفارق الميداليات الذهبية لصالح جدة فيما حل نادي حراء ثالثاً بـ (28) نقطة .وتوج الفائزين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو رئيس لجنة المدربين بالاتحاد محمد نوح قاضي الذي وجّه شكره لجميع المشاركين في البطولة وللنادي المستضيف الوحدة على جهودهم ومكتب الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة ولجميع الجهات المساندة مهنئاً الأندية المتأهلة لبطولات أبطال المناطق .//انتهى //01:06ت م0145