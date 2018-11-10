عمّان 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأهابت سفارة المملكة لدى الأردن بالمواطنين السعوديين في الأردن من مقيمين وزائرين، أخذ الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرق ، نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي الذي تمر به الأردن هذه الأيام.ودعا المتحدث الرسمي باسم السفارة عبد السلام بن عبدالله العنزي، المواطنين المقيمين والزائرين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرقات، خاصة في المناطق والمحافظات الجنوبية الأردنية والطريق الصحراوي، والابتعاد عن الأودية والانتقال إلى الأماكن الأكثر ارتفاعًا نظراً لتشكل السيول .وأضاف في بيان صحفي " نتيجة لما تمر به الأردن من حالة جوية يشوبها عدم الاستقرار ويتوقع استمرارها حتى يوم غد السبت بحسب ما ورد من دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، فإن السفارة توصي كافة المواطنين السعوديين في الأردن بالالتزام بإرشادات السلامة العامة التي تصدر عن السلطات المحلية الأردنية ، ومتابعة تقارير الأحوال الجوية من الجهات الرسمية، حفاظاً على سلامتهم، والاتصال بالسفارة عند الحاجة.// انتهى //01:07ت م0146