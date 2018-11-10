الأمم المتحدة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واستمكنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من تطعيم أكثر من خمسة آلاف طفل في مخيم الركبان في جنوب شرق سوريا، خلال الستة أيام التي أتيح فيها دخول قافلة المساعدات الإنسانية.ووفق بيان صحفي أصدرته اليونيسف اليوم ، أكملت قافلة المساعدات الإنسانية بين الوكالات توصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى المخيم، الذي يستضيف 50 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال.وبحسب الأمم المتحدة، كانت قافلة العمليات الإنسانية هذه هي الأكثر تعقيداً في سوريا، حيث تضمنت أكثر من 75 شاحنة، وشارك فيها أكثر من 100 من العاملين في المجال الإنساني لتقديم المساعدات للمحتاجين في الصحراء.وقد أرسلت اليونيسف 21 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، ودعمت 21 من العاملين في التطعيم، باللقاحات ومعدات التبريد والإمدادات الطبية لتحصين نحو 10 ألف طفل ضد الحصبة وشلل الأطفال وأمراض أخرى.وشملت إمدادات اليونيسف المرسلة مع القافلة إمدادات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي التي تتزايد الحاجة إليها، بالإضافة إلى الملابس الشتوية للأطفال، والأدوية الأساسية، بما في ذلك المضادات الحيوية.// انتهى //01:09ت م0147