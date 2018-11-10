عمّان 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأعلنت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات ، ارتفاع عدد الوفيات إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق مختلفة جنوبي الأردن إلى 9 وفيات.ودعت في بيان صحفي السكان بالقرب من المناطق المنخفظة والأودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق إلى إخلاء منازلهم حفاظًا على حياتهم، نظرًا لغزارة الأمطار المتوقعة هذه الليلة ونهار الغد.وطالبت من قاطني هذه الأماكن والمناطق التوجه إلى المدارس القريبة منهم على الفور، حيث تم فتحها كمراكز إيواء للمتضررين من الحالة الجوية وممن يضطرون إلى اخلاء منازلهم جراء ذلك.ونبّهت إلى أن الحالة الجوية السائدة ستكون صعبة وتحديدًا بعد منتصف هذه الليلة ويوم غد، بسبب غزارة سقوط الأمطار، والتحذير من تشكل السيول.وبينت أن عمليات الإنقاذ مستمرة لإخراج المحاصرين ، وتسيير السيارات العالقة على الطريق الصحراوي.الى ذلك ، أعلن الجيش الأردني مساء اليوم ، عن تحريك عدد من الآليات العسكريّة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، في المناطق التي داهمتها السيول.// انتهى //01:09ت م0148