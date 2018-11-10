طرابلس 01 ربيع الأول1440ه الموافق09 نوفمير 2018 م واسناقش رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم ملف الشركات التركية وإجراءات عودتها لاستئناف أعمالها في ليبيا، خلال مباحثات أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب إوردغانفي إسطنبول.وقدّم السراج خلال اللقاء، وفق بيان نشرته حكومة الوفاق لمحة عن جهود حكومة الوفاق لتحقيق الاستقرار والإيفاء بمتطلباته، والتي شملت إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي وبرنامج آخر لإصلاح المنظومة الأمنية، عبر ترتيبات يجري تنفيذها على مراحل تبدأ بالعاصمة وتمتد لتشمل مدن أخرى.// انتهى //01:12ت م0149