تونس 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسقاد المهاجم سعد بقير فريقه الترجي التونسي إلى لقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه على الأهلي المصري بثلاثة أهداف دون رد اليوم في إياب الدور النهائي على ملعب 7 نوفمبر في رادس بضواحي العاصمة تونس.وسجل بقير ثنائيته في الدقيقتين ( 46 و54) وأضاف أنيس البدري الهدف الثالث بالدقيقة (86)، ليعوض الفريق التونسي خسارته 1-3 ذهابًا على ملعب برج العرب في الإسكندرية الأسبوع الماضي.ويعد اللقب الثالث للترجي في المسابقة بعد عامي 1994 و2011 وكانا على حساب فريقين عربيين أيضًا هما الزمالك المصري والوداد البيضاوي المغربي على التوالي.// انتهى //02:04ت م0151