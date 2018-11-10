الرياض 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسفاز الأهلي على الصواب بنتيجة 1-6 اليوم في افتتاح الجولة السادسة من دوري البراعم تحت 15 عامًا، ورفع الأهلي رصيده لـ 15 نقطة في الصدارة مؤقتًا، فيما توقف رصيد الصواب عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.وتستكمل مباريات الجولة غدًا بإقامة 5 مواجهات أبرزها لقاء الهلال والشباب الذي سيقام على ملعب الهلال بالرياض، ويدخل الهلال المباراة في المركز الثاني بـ 15 نقطة فيما يحل الشباب ثالثًا بـ 10 نقاط.ويواجه اللواء "التاسع" بـ 3 نقاط وله مباراة مؤجلة ضيفه الباطن "الثامن" بـ 4 نقاط، على ملعب نادي الطائي في حائل.ويستضيف النصر "السابع "" بـ 6 نقاط على ملعبه بالرياض نظيره الوطن "الرابع" بـ 10 نقاط ويواجه الفتح "السادس" بـ 9 نقاط وله مباراة مؤجلة نظيره القادسية "الحادي عشر" وله 3 نقاط على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.ويواجه الاتحاد ضيفه الاتفاق على ملعب نادي الاتحاد، علمًا بأن أصحاب الأرض يدخلون المباراة في المركز العاشر بـ 3 نقاط، مقابل 9 نقاط للاتفاق في المركز الخامس.// انتهى //02:19ت م0152