جدة 01 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 09 نوفمبر 2018 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ، على محافظة جدة و المراكز التابعة لها شملت "ثول،وخليص، والكامل، ورابغ، والعاصمة المقدسة،والطائف، والأجزاء المجاورة لها.وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر من الساعة 12 مساءً حتى ساعات الصباح الأولى.// انتهى //02:21ت م0153